Слоненок спас мужчину из реки и стал героем интернета. Видео

В описании к ролику сказано, что слоны бродили вдоль речки с сильным течением, где плавал мужчина. Внезапно слоненок отделился от стада и ринулся на помощь человеку.

Видимо, слоненок решил, что мужчина тонет. Он быстро доплыл до него, протянул ему хобот и помог добраться до берега. Один из комментаторов отметил, что этот случай произошел в Таиланде.

Пользователей растрогало это видео. Многие подчеркивали, что у животных есть сердце, и подчас они более человечны, чем люди.

«Их эмоции близки к нашим. Они могут проявлять сочувствие, сострадание», — прокомментировал один из пользователей.

«Мне нравится, как остальные слоны смотрят на него: „Ты справишься, вперед!“ Что за чудесное видео», — написал другой.

Видео стало очень популярным в Сети, за пару дней ролик набрал более миллиона просмотров и порядка 50 тысяч лайков.