Слон заблокировал дорогу, чтобы пропустить слоненка. Видео

В ЮАР в Национальном парке Крюгера слон заблокировал дорогу, по которой двигались туристы сафари-парка. Как потом окажется, у него на это была причина.

Инцидент попал на видеокамеры. Ролик выложила на YouTube пресс-служба заповедника.

На записи видно, как большой слон стоит посередине дороги, не давая автомобилям проехать. Он переходит от одной машине к другой и касается их хоботом.

Это продолжается какое-то время, пока из кустов не выходит слоненок. Как только малыш перешел дорогу, взрослый слон освободил проезжую часть.

Ранее стало известно, что в Ботсване с начала мая погибли более 300 слонов. Ученые винят в произошедшем наличие в воде токсинов.