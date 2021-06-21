Слон в Таиланде учуял еду и пробил дыру в стене дома

Жители Таиланда столкнулись с неожиданным гостем за ужином. Теперь им придется ремонтировать стену дома. Ее сломал слон, который разыскивал еду.

Рачадаван Пхунгпрасоппорн и ее супруг проснулись от шума в кухне. Они увидели слона по кличке Пай Бунчуа и сломанную стену дома. Животное пыталось найти еду.

Хозяйка сообщила, что хорошо знает этого слона. До этого он вел себя спокойно и ничего не разрушал.

Офицер по охране окружающей среды Супанья Ченгсута заявил, что супруги оставили еду на столе. Животное почувствовало запах и пробило стену.

«Иногда отдельные особи меняют свое поведение и характер, поэтому нельзя назвать одного фактора, почему они могли бы так поступить. Также сейчас меняются их привычки в еде, поскольку они живут рядом с людьми: слоны начали любить ту еду, которую употребляют люди», — отметил Ченгсута.

Женщина добавила, что стоимость ущерба составила более полутора тысяч долларов.