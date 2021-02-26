Слон расправился со смотрителем зоопарка в Испании ударом хобота

Работник испанского зоопарка умер после того, как его ударил слон. Мужчина отлетел к решетке вольера и получил травму головы. Об этом сообщили представители зоосада и местные власти.

Случай произошел в природном парке «Кабарсено» рядом с городом Сантандер в среду, 24 февраля. Однако о нем стало известно только сейчас.

Персонал чистил загоны слонов, там находилась самка со своим детенышем. В какой-то момент слониха весом около 4000 килограммов напала на 44-летнего работника. Своим хоботом она сильно его ударила.

«Сила удара была огромной, такой силы, что никто не смог бы выжить», — рассказал министр туризма в региональном правительстве Кантабрии Хавьер Лопес Маркано. Его процитировал «МК».

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи делали все возможное для спасения его жизни, но через три часа он скончался. Полиция и зоопарк начали расследование. Это первый подобный случай за всю 31-летнюю историю парка.

В природном парке «Кабарсено» живут почти 120 видов животных. В частности, слоны, львы, тигры, волки, ягуары.