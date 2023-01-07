Мир 07 января 2023, 15:46 Слон, осел и свинья в вышиванке. Медведев опубликовал карикатуру на избрание Маккарти Медведев опубликовал карикатуру со свиньей на избрание спикера палаты представителей США РИА «Новости»

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Нового спикера палаты представителей конгресса США смогли избрать с 15-й попытки. Им стал республиканец Кевин Маккарти. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на это, опубликовав в своем Telegram-канале карикатуру со свиньей в вышиванке, которую тянут в повозке осел и слон.

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«Пятнадцать раундов: правящие партии в США выбирали не спикера палаты представителей, а тащили свиную тушу», — написал политик.

На карикатуре в повозке восседает довольная свинья. Она одета в вышиванку, а за ней виднеется флаг Украины. Тянут ее осел и слон. Эти животные традиционно символизируют две партии в США — Демократическую и Республиканскую.

Имена осла и слона партии получили благодаря карикатуристу Томасу Нэсту еще в 1870-х годах. С тех пор американцы в повседневной жизни используют эти символы для обозначения двух политических сил.

Кевин Маккарти, на избрание которого отреагировал Медведев, представляет «партию слонов», то есть республиканцев. Во время 15-го тура голосования он заручился поддержкой 216 голосов конгрессменов, а Хаким Джефри («партия ослов», или демократов) получил на четыре голоса меньше. Избрание нового спикера заняло четыре дня.