Мир 13 декабря 2022, 23:38 Сломавший детский велосипед Джо Байден попал на видео Президент США Байден сломал детский велосипед и не смог починить его без помощи девочки

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Визит президента США на благотворительное мероприятие «Игрушки для малышей» в штате Вирджиния обернулся очередным конфузом. Политик решил испытать на прочность детский велосипед и сломал у него руль. Видео с места на своей странице в Twitter опубликовал журналист американского издания BreitBart Чарли Спиринг.

В своем репортаже журналист пояснил, что к игрушкам Байден пошел после того, как выступил с достаточно странной речью перед бойцами Корпуса морской пехоты США, которые ежегодно организовывают детское благотворительное мероприятие.

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«В отличие от Санта Клауса вы не носите большие красные костюмы и не путешествуете по миру за одну ночь. Ваша форма синяя и зеленая и, будучи морскими пехотинцами, вы каждую ночь стоите на страже по всему миру», — заявил Байден.

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После американский лидер подошел к игрушкам, где схватил детский велосипед, у которого тут же оторвался руль. Все попытки Байдена починить средство передвижения обернулись неудачей.

На помощь главе государства пришла девочка в сопровождении отца. Ребенок за несколько секунд починил сломанный велосипед.

Американскому лидеру сильно не везет с двухколесным транспортом. В июне этого года Байден упал с велосипеда после прогулки перед журналистами и собравшимися жителями. Свое падение он объяснил тем, что у него возникли сложности со снятием обуви с педалей.