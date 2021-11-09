Кличко назвал сплетнями обещание сломать ногу Зеленскому

Мэр Киева Виталий Кличко назвал сплетнями информацию о том, что он якобы обещал сломать ногу президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Боксеры на самом деле ломают нос. Не слушайте никакие сплетни, я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь. Максимум, что у меня получалось в карьере, совершенно случайно ломать носы», — сказал Кличко на YouTube-канале «В гостя у Гордона».

Сообщения об обещании политика связывали с неудачными шутками о нем в программе «Квартал 95». Зеленский является основателем студии, занимающейся производством фильмов, сериалов и юмористических программ.

По словам Кличко, «Квартал 95» старается представить его в образе недалекого человека для снижения политического рейтинга.

«Я считаю, что это был проект, я могу четко говорить, по зачистке электорального поля. <...> Честно говоря, шутки ниже плинтуса. Ну, на пародию не похоже, на сатиру не похоже», — отметил мэр украинской столицы.

Он добавил, что все попытки убрать его с поста главы города являются антиконституционными. Кличко пообещал бороться за свою должность всеми возможными способами.