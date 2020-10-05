Протестующие в Минске сломали водомет. Видео

На опубликованных кадрах видно, как к автомобилю подбегает один из участников несанкционированной акции и через открытую дверь выкидывает неизвестную деталь. После этого водомет набрал ход и уехал.

Это не первый случай непонятного использования этого типа машин за сегодня. Один из водометов в центре города сломался и вместо прямой струи на толпу стал поливать всех вокруг огромным фонтаном, который бил прямо из крыши.

В ходе прошедшей в Минске несанкционированной акции протеста правоохранители задержали несколько десятков человек. Такие данные привели в ГУВД Мингорисполкома.

Сегодняшний марш сторонники оппозиции посвятили задержанным во время несанкционированных акций соратникам. Протестующие собрались около изолятора «Окрестино» и требовали выпустить всех, кто там находится.

Все основные точки сбора участников несанкционированных акций правоохранители Минска обнесли металлическими ограждениями и выставили караулы. В переулки пригнали автозаки и водометы, которые применяли вполне успешно.

Самое большое количество техники скопилось около резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Вокруг здания выстроили военную технику и бронетранспортеры, а по кругу двойное кольцо из сотрудников милиции и солдат.

Несанкционированные акции протеста продолжаются в Белоруссии уже больще месяца. Каждое воскресенье сторонники оппозиции выходят на марши по улицам городов. Так они выражают свое несогласие с результатам прошедших президентских выборов. Действующие власти считают, что протестующими руководят из других стран.