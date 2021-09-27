Ветерану АТО в Турции сломали позвоночник

Турецкая мафия напала на ветерана АТО, воевавшего в Донбассе, Михаила Маймана. Мужчину жестоко избили и сломали ему позвоночник. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Об этом в Telegram-канале написал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Он назвал Меймана человеком «прячущимся в Турции от уголовной ответственности». Депутат предположил, что ветеран АТО ходить будет нескоро.

«Не злорадствуйте все те, кого он кинул на деньги и ограбил — Мише очень нужна наша с вами поддержка! По-христиански желаю ему скорей встать на ноги!» — написал Кива.

У депутата с Майманом в январе 2020 года произошел конфликт. Они подрались в ресторане. Кива утверждает, что его спровоцировали неадекватным поведением и матерными словами.

В мае 2021 года Майман выложил в своем Instagram видео. Он рассказал, что вынуждены был с семьей покинуть родину, так как на него оказывала давление Служба безопасности Украины. Мужчина заявил, что его шантажировали дракой с Кивой и принуждали дать показания на мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее Илья Кива назвал президента Украины Владимира Зеленского трусом и лжецом. Он заявил, что глава государства не имеет права осуждать действия России, так как сам грабит и уничтожает страну.