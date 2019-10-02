«Сломала шаблон королевской семьи». Таблоиды невзлюбили Меган Маркл и довели ее до суда

Герцогиня Сассекская подали в суд на Mail on Sunday за то, что газета обнародовала ее личное письмо. Принц Гарри поддержал супругу и опубликовал заявление, в котором назвал жену жертвой британских таблоидов. Они устроили настоящую травлю Меган Маркл. Доктор политических наук Дэниел Уорнер назвал «360» причины, по которым Маркл так не нравится британскому обществу.

С судебным разбирательством, помимо Mail on Sunday, столкнется еще и их владелец DMG Media. Ему также принадлежат Dаilу Маil и MailOnline. Все эти издания регулярно писали о Меган. Последней каплей стала публикация личного письма герцогини, адресованного ее отцу. В статье были выдержки из послания — в нем Маркл писала о том, что тот «разбил ее сердце».

Принц Гарри в своем заявлении подчеркнул, что журналисты вырвали фразы из контекста, пытаясь манипулировать мнением читателей. Mail on Sunday отвергла обвинения в искажении смысла письма и продолжает утверждать, что все сделала правильно.

Супруг Меган Маркл заявил, что больше всего боится повторения того, что случилось с его матерью.

Я видел, как это происходит — когда кого-то, кого я люблю, превращают в товар до такой степени, что с ним больше не обращаются и не воспринимают как реального человека. Я потерял свою мать. А теперь я вижу, как моя жена становится жертвой тех же самых могущественных сил принц Гарри.

Маркл определенно не так популярна у британцев, как принцесса Диана и даже Кейт Миддлтон. Сложное отношение англичан к Меган политолог Дэниел Уорнер объясняет тремя факторами. Во-первых, она американка. Во-вторых, она смешанной расы. В-третьих, Маркл ранее состояла в браке и развелась, чего консервативная часть общества простить герцогине никак не может. Она в некотором смысле сломала шаблон королевской семьи, и многие от этого не в восторге.

«Эту газету можно назвать консервативной и ищущей скандала. Такие материалы продаются», — отмечает доктор политических наук.

В истории с Меган есть элементы антиамериканизма и расизма. А наличие развода за спиной в совокупности создает негативное отношение к ней. По словам Уорнера, одна из причин, по которым герцог и герцогиня Сассекские поначалу не делились фотографиями своего ребенка, — это страх. Они боялись, что если ребенок родится темнокожим, то людям это не понравится.

Суд будет проходить по поводу злоупотребления частной информацией, нарушения авторских прав и Общего регламента защиты данных. Автор писем сохраняет право собственности на авторские права даже после того, как физическая переписка находится во владении другого лица. Этот факт дает королевской семье шанс на победу в суде.