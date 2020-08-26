Президент Чехии сломал руку

Президент Чехии Милош Земан сломал правую руку при падении. Его доставили в больницу для проведения операции.

По словам пресс-секретаря президента Иржи Овчачека, жизни Земана ничто не угрожает. Политик был госпитализирован в Центральную больницу Праги.

Земану 75 лет, у него диабет второго типа и невропатия нижних конечностей. Из-за невропатии он ходит с тростью.

Во вторник, после просмотра вечерних новостей по телевидению, Земан, по словам его пресс-секретаря, решил пройтись без трости и отказался от посторонней помощи. В результате политик упал и получил перелом, сказал Овчачек «Чешскому информационному агентству».

В октябре прошлого года Земан провел несколько дней в больнице из-за мышечной слабости в ногах. Врачи диагностировали у него расстройство пищевого поведения.

Земан занимает пост президента с 2013 года. До этого в 1998–2002 годах он возглавлял правительство страны.