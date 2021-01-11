Слив нечистот в залив в Дубае попал на видео
Российские туристы, отдыхающие в Дубае, запечатлели на видео слив нечистот в воду прямо у пляжа с путешественниками. Об этом сообщил портал News.ru.
Туристов возмутил слив нечистот, которые, по их словам, отвратительно пахнут. По мнению отдыхающих, это ненормально.
«Что это за вода? Почему вы сливаете ее в залив?» — задался вопросом автор ролика.
По данным издания, видео снято на частном пляже гостиницы Rixos The Palm Dubai. Администрация отеля пока не прокомментировала произошедшее.