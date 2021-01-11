facebook_pixel
    11 января 2021, 22:24

    Слив нечистот в залив в Дубае попал на видео

    Артур Блянихов

    Российские туристы, отдыхающие в Дубае, запечатлели на видео слив нечистот в воду прямо у пляжа с путешественниками. Об этом сообщил портал News.ru.

    Туристов возмутил слив нечистот, которые, по их словам, отвратительно пахнут. По мнению отдыхающих, это ненормально.

    «Что это за вода? Почему вы сливаете ее в залив?» — задался вопросом автор ролика.

    По данным издания, видео снято на частном пляже гостиницы Rixos The Palm Dubai. Администрация отеля пока не прокомментировала произошедшее.