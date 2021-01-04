Слитый разговор Трампа и госсекретаря Джорджии сравнили с «Уотергейтом»

Американские журналисты опубликовали разговор президента США с госсекретарем штата Джорджия. Трамп просил Раффенспергера пересчитать голоса на выборах в свою пользу. В итоге этот разговор сравнили с делом «Уотергейта», которое привело к отставке президента Ричарда Никсона.

«Это намного хуже, чем-то, что произошло в случае с „Уотергейтом“. В Дональде Трампе воплотились президент-преступник и президент США, ведущий подрывную деятельность», — заявил журналист Карл Бернстайн в эфире телеканала CNN.

Он добавил, что озвученные Трампом слова являются бесспорным доказательством того, на что лидер страны готов пойти для подрыва системы голосования. Кроме того, Бернстайн назвал незаконным, некорректным и безнравственным подстрекательство к госперевороту. По его словам, запись разговора привела бы к импичменту, если бы у власти был любой другой президент.

Ранее газета Washington Post написала о разговоре Дональда Трампа и Брэда Раффенспергера. По информации издания, президент просил пересчитать голоса в свою пользу. Он говорил, что намерен «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате, пишет «Газета.ru».

В 1972 году кандидата в президенты США Джордж Макговерн организовал штаб в гостинице «Уотергейт». За четыре месяца до голосования в здании задержали взломщиков. Они занимались настройкой прослушки. В установке аппаратуры заподозрили Никсона, к чьей отставке привел разгоревшийся скандал.