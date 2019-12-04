Слишком тяжелое слово: Токаев не стал называть воссоединение Крыма с Россией аннексией

Возвращение Крыма в состав России оценили в Казахстане. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране не считают случившееся аннексией.

Используемое относительно к Крыму слово Токаев в интервью изданию Deutsche Welle назвал «слишком тяжелым».

«Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией», — заметил лидер Казахстана.

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У республиканского правительства, подчеркнул он, нет страха перед событиями на Украине, а отношения с Россией абсолютно доверительные.

«У нас <…> добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства», — пояснил Токаев.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал российским регионом. За вхождение в состав РФ высказались большинство избирателей. Украина до сих пор считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Российские власти не раз указывали на тот факт, что за воссоединение с Россией жители полуострова проголосовали в соответствии с международным правом и уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».