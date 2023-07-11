Мир 11 июля 2023, 07:45 «Слишком поздно, это конец». Американский полковник указал на бесполезность поставок оружия Украине Полковник Макгрегор заявил, что поставки оружия не помогут Украине Unsplash

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина не сможет победить в противостоянии с Россией, ей уже ничего не поможет, даже поставки западного оружия. Такое мнение он высказал в интервью каналу Judging Freedom.

«Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец», — сказал американский полковник.

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Макгрегор также указал на раскол внутри НАТО из-за ситуации на Украине и на отчаяние западных стран. По словам экс-советника, выход из кризиса может быть только один, а именно — переговоры. При этом Украина находится не в том положении, чтобы диктовать свои условия России.

Ранее Макгрегор предрек Украине потерю Одессы в случае провокаций НАТО в Вильнюсе. По его словам, сейчас Россия стремится защищать только свои территории. Однако решения, выдвинутые на саммите альянса, могут спровоцировать наступление.

Американский аналитик Дэниел Депетрис также указывал, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию. Он подчеркивал, что членство страны в Североатлантическом альянсе нецелесообразно.