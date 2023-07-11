11 июля 2023, 07:45
«Слишком поздно, это конец». Американский полковник указал на бесполезность поставок оружия Украине
Полковник Макгрегор заявил, что поставки оружия не помогут Украине
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина не сможет победить в противостоянии с Россией, ей уже ничего не поможет, даже поставки западного оружия. Такое мнение он высказал в интервью каналу Judging Freedom.
«Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец», — сказал американский полковник.
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Макгрегор также указал на раскол внутри НАТО из-за ситуации на Украине и на отчаяние западных стран. По словам экс-советника, выход из кризиса может быть только один, а именно — переговоры. При этом Украина находится не в том положении, чтобы диктовать свои условия России.
Ранее Макгрегор предрек Украине потерю Одессы в случае провокаций НАТО в Вильнюсе. По его словам, сейчас Россия стремится защищать только свои территории. Однако решения, выдвинутые на саммите альянса, могут спровоцировать наступление.
Американский аналитик Дэниел Депетрис также указывал, что вступление Украины в НАТО может спровоцировать Россию. Он подчеркивал, что членство страны в Североатлантическом альянсе нецелесообразно.
Россия
Оружие
Украина
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