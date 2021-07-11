«Слишком много предательства»: Баранец объяснил, почему талибы скоро получат власть в Афганистане

Афганские военные на протяжении 20 лет дезертировали и присоединялись к «Талибану»* с оружием в руках. Это одна из причин, почему власть в стране через пару месяцев перейдет в руки боевиков. Об этом «360» рассказал журналист и военный эксперт Виктор Баранец.

«Слишком много предательства было в афганской армии. Там может быть еще какое-то сопротивление [талибам*] оказывают подразделения Министерства внутренних дел. Там более-менее серьезно научились ребята воевать с талибами*», — объяснил Баранец.

По словам собеседника «Талибан»* также поддерживает большинство населения Афганистана.

«Чем больше провинций талибы захватывают, тем понятнее, что контроль над Афганистаном все больше и больше переходит на их сторону. <…> Афганская армия <…> была слабо подготовленной армией, как ее ни натаскивали. <…> Афганская армия удивительна тем, что она ну жутко не любит воевать с собственными земляками», — добавил военный эксперт. Он подчеркнул, что настрой у местных военных сейчас очень вялый, потому что в Афганистане сейчас все живут предчувствием, что скоро талибы придут к власти.

Ранее в «Талибане»* сообщили о захвате более 150 районов Афганистана. Боевики завладели переходом на афганско-туркменской границе. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» заявил, что несостоятельное руководство Афганистана «может лишь хорошо воровать». Он отметил, что если боевики начнут пропагандировать свои идеи за пределами Афганистана, это создаст большие проблемы в Центральной Азии. Политолог предрек войны на границах нескольких стран региона.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.