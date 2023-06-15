Мир 15 июня 2023, 22:59 Слишком легкая мишень. В США признали, что украинцы не умеют использовать западную технику Экс-разведчик США Риттер: поставки западного оружия только ослабили ВСУ при наступлении Freepik

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Поставки ВСУ западной техники негативно повлияли на ход контрнаступления. Все дело в том, что украинские военные не умеют использовать ее должным образом. Такое заявление сделал бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью каналу U.S. Tour of Duty на YouTube.

«Мы должны признать, что, передав Украине наше оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее», — сказал он.

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Военный объяснил, что украинская армия не умеет ремонтировать и обслуживать присылаемую ей технику во фронтовых условиях, а также не знает, как правильно ею управлять. В связи с этим западные танки и другое вооружение становятся легкой мишенью для российских бойцов.

Поэтому немецкая техника, которую пообещали Украине, ничего не изменит на поле боя, выразил уверенность Риттер.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл, комментируя большие потери ВСУ как техники, так личного состава, назвал контрнаступление самоубийственной миссией. По его словам, долго рекламируемая операция обернулась полным провалом.