Скандал с отказом в визах десяти дипломатам из России возобновил дискуссии о том, куда стоит перенести штаб-квартиру ООН. И стоит ли? Пока МИД рассматривает вопрос о переносе заседаний первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН.

Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что сначала надо посмотреть, как отреагируют на это предложение другие члены международного сообщества.

«Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», — отметил Рябков.

Представителям международного сообщества следует вместе подумать о новой локации для штаб-квартиры ООН. Об этом «360» заявил депутат бундестага Гуннер Норберт Линдеманн. Он подчеркнул, что для США недопустимо оставить без въездного документа представителей делегаций, которые направляются в ООН.

Идеальным стал бы вариант размещения штаб-квартиры ООН в какой-нибудь нейтральной стране, например, Швейцарии или Белоруссии Гуннер Норберт Линдеманн.

В Иране уже заявили, что поддержат перенос штаб-квартиры ООН из США в другую страну. Но кто еще готов проголосовать за это? Линдеманн считает, что сейчас добиться лояльности будет очень сложно. В будущем ситуация может измениться.

«Против выступят страны НАТО, но я очень надеюсь, что энтузиазм вокруг их политики в Европе поутихнет скоро», — рассчитывает Линдеманн.

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Россия готова разместить штаб-квартиру ООН у себя, спикер Совфеда Валентина Матвиенко. При этом она назвала перенос «непростой темой».

Американский политолог Эндрю Корыбко считает заявление нереалистичным.

«Думаю, это было сказано исключительно в каких-то целях мягкой силы. Но на практике это нереализуемо. На это просто либо не хватит денег, либо такие траты не одобрят», — заявил политолог.

Пока США больше всех делает взносы в ООН, штаб-квартиру организации никуда перемещать не станут. Впрочем, региональные рабочие группы ООН можно сформировать и в других странах, расположить в других местах, полагает собеседник «360».