Мир 29 марта 2023, 06:57 Слишком амбициозные США сравнили в рухнувшей Римской империей Yeni Safak: возомнившие себя новой Римской империей США обязательно рухнут РИА «Новости»

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Американская империя, как и Римская, рано или поздно рухнет из-за чувства собственного величия и непомерных амбиций. Обозреватель турецкого издания Yeni Safak Абдулла Мурадоглу напомнил о военной кампании в Ираке и проанализировал заявления политиков.

Он отметил, что спустя 20 лет, несмотря на обнародованные доказательства того, что предлог — наличие оружия массового поражения — оказался сфабрикованным, приветствовавшие вторжение американской армии писатели и политические деятели не раскаялись.

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«Для неоконсерваторов человеческие потери — это императив, который должна вынести Американская империя. <…> Слабости Рима стали слабостями Америки. Как и Рим, Американская империя рухнет», — предупредил журналист.

США с Древним Римом, по словам Абдуллы Мурадоглу, сравнили некоторые современные писатели. По их мнению, Штаты превратились из республики в империю и стали такими же величественными. Журналист предупредил, что в соответствии с этой же теорией Американская империя падет, как и Римская, потому что у них общие слабости. Он считает, что именно из-за амбиций своих правителей армия США вторглась в Ирак под предлогом установления мира, а в результате дестабилизировала Ближний Восток.