Слезоточивый газ пустили для разгона нелегального карнавала в Марселе

Тысячи французов собрались в центре Марселя на несогласованный карнавал. Акцию проводят на фоне объявления нового периода самоизоляции. Для разгона участников мероприятия полиция применила слезоточивый газ.

По информации телеканала France 3, на несанкционированный карнавал пришли около 6,5 тысячи жителей Марселя. Сотрудники полиции начали применять слезоточивый газ для разгона людей, сообщило радио RCF. При этом префектура департамента Буш-дю-Рон заявила о задержании одного человека. Участник акции, согласно предварительным данным, бросил стеклянную бутылку в правоохранителей.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что пришедшие на карнавал заняли всю улицу. Жители не соблюдают никаких правил безопасности, несмотря на пандемию. В центре толпы некоторые участники акции танцуют вокруг костра.

«Ни заявки на проведение мероприятия в префектуру, ни масок, ни соблюдения физической дистанции. Полная безответственность со стороны участников карнавала в районе Плен в Марселе», — написала в Twitter префектура департамента.

Ранее французский премьер Жан Кастекс объявил о введении очередного периода самоизоляции. Правила начали действовать в ночь на 20 марта в 16 департаментах Франции.