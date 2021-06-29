Слезоточивый газ применили против протестующих бизнесменов в Киеве

Полицейские в Киеве применили слезоточивый газ для разгона предпринимателей, которые вышли протестовать против ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщил сайт «Страна.ua».

Столкновения между полицией и предпринимателями прошли на Банковой улице. Когда митингующие подошли к администрации президента, полицейские потребовали от них показать их вещи. Это спровоцировало новые стычки, стражи порядка применили слезоточивый газ.

На акцию вышли несколько сотен человек. Протестующие также хотели пройти маршем к Верховной раде, но полицейские помешали им. Демонстранты пытались пронести с собой гроб и траурные венки, символизирующие «похороны малого бизнеса». Правоохранители изъяли у них этот реквизит, что впоследствии тоже привело к потасовкам. Задержали нескольких человек.

Акцию организовало движение «SavеФОП», которое связывают с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

В мае на Украине начали забастовку горняки шахты «Горская» в Луганской области. Они потребовали от руководства погасить долги по зарплате за три месяца, отказавшись спускаться в шахту.