Слезоточивый газ и избиения: во Франции прошла новая манифестация

В Париже работают лишь две линии метро из 14, а коллапс в наземном транспорте вынудил многих французов пересесть на велосипеды. Парижане с трудом добираются на работу, некоторым приходится снимать жилье рядом с рабочим местом и возвращаться домой лишь на выходные.

На данный момент остановлена работа всех восьми нефтеперерабатывающих заводов Франции.

Забастовка длится уже 37 дней, а неделю назад бастующие не получили зарплату. Однако протест продолжается со словами: «Если мы ее прекратим, то получится, что мы больше месяца зря страдали».

На манифестацию вышло рекордное число людей. Отмечается, что медики вышли в белых халатах, а представители многих других профессий в своей форме.

Корреспондент РИА ФАН описал демонстрацию в Париже как, в целом, мирное шествие. Однако закончилось оно стычками с полицией, которая преграждала путь процессии и пустила слезоточивый газ. В ответ протестующие стали бросать в полицейских различные предметы, бить витрины и замазывать краской дисплеи банкоматов.

Сообщается, что сотрудники полиции жестоко избили медсестру из Союза работников секторов здравоохранения и социальной работы, которая требовала сохранения льгот в случае раннего выхода на пенсию.

По официальным данным, в Париже пострадали 20 человек, еще 27 задержаны полицией.

Известно, что в Руане журналиста ранили резиновой пулей, а в Нанте также применили слезоточивый газ.