Слезоточивый газ, горящие ветки и камни. Мигранты вырвались из Турции и начали штурм Европы

После того, как Анкара отказалась препятствовать передвижению сирийских беженцев в европейские страны по суше и морю, в приграничном городе Эдирне собрались тысячи мигрантов. Они пытаются попасть в Евросоюз через болгарский пограничный пункт в Капыкуле и греческий в Пазаркуле.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что открыл границы для сирийцев, сообщил Sputnik. По его мнению, европейские страны нарушили соглашение по борьбе с миграционным кризисом.

«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово», — сказал он.

Местные власти признаются, что не знают, сколько мигрантов собралось в Эдирне, но утверждают, что переход границы происходит «спокойно и слаженно».

Представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что рассматривает ситуацию с нелегальными иммигрантами как угрозу национальной безопасности и правительство примет соответствующие меры.

«В этих условиях сложившаяся ситуация представляет собой активную, серьезную, чрезвычайную и асимметричную угрозу национальной безопасности страны. Турция использует скопившихся на границе мигрантов в качестве пешек при дипломатическом давлении», — заявил он.

В ночь на 1 марта стало известно, что греческие пограничники пропускного пункта Костаниес ответили слезоточивым газом мигрантам, которые забрасывали их камням и горячими ветками.