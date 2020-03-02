Слезоточивый газ, горящие ветки и камни. Мигранты вырвались из Турции и начали штурм Европы
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что открыл границы для сирийцев, сообщил Sputnik. По его мнению, европейские страны нарушили соглашение по борьбе с миграционным кризисом.
«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы. Уже 18 тысяч беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25-30 тысяч, и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать свое слово», — сказал он.
Местные власти признаются, что не знают, сколько мигрантов собралось в Эдирне, но утверждают, что переход границы происходит «спокойно и слаженно».
Представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что рассматривает ситуацию с нелегальными иммигрантами как угрозу национальной безопасности и правительство примет соответствующие меры.
«В этих условиях сложившаяся ситуация представляет собой активную, серьезную, чрезвычайную и асимметричную угрозу национальной безопасности страны. Турция использует скопившихся на границе мигрантов в качестве пешек при дипломатическом давлении», — заявил он.
В ночь на 1 марта стало известно, что греческие пограничники пропускного пункта Костаниес ответили слезоточивым газом мигрантам, которые забрасывали их камням и горячими ветками.