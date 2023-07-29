Мир 29 июля 2023, 05:08 «Слезами горю не поможешь». Финны пожалели о разрыве отношений с Россией Yle: деловая активность на востоке Финляндии пришла в упадок из-за отсутствия россиян Unsplash

Читать 360tv в

Деловая активность на востоке Финляндии приходит в упадок, причина этого — отсутствие туристов из России. Об этом рассказали в сюжете местной телерадиокомпании Yle.

Компания Saimaa Travel, которая 20 лет возила туристов из Выборга, прекратила свою деятельность и объявила себя банкротом, ее долг составил около 260 тысяч евро, сообщили в сюжете.

Реклама

«Слезами горю не поможешь. Сейчас я не поддерживаю контакты с российской стороной. Но Выборг навсегда останется в моем сердце, мне не хватает этого города», — рассказала директор Кирсти Лайне.

Многие компании постигла та же участь, на востоке Финляндии ряд предприятий существовал практически полностью за счет туристического потока из России. Из-за отсутствия российских туристов пострадали спа-отели, некоторым придется увольнять сотрудников.

Финляндия прекратит принимать заявления в Санкт-Петербурге на получение виз и видов на жительство с 1 августа. Запросы на получение визы, которые клиенты успели отправить до этой даты, обработают в стандартном режиме.