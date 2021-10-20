Слепым спортсменам на Украине подарили книги

Участникам Паралимпийских игр в Токио из Харькова вручили книги и билеты в зоопарк. Олимпийская чемпионка Марина Литовченко выразила недовольство такими скромными подарками в посте на своей странице в Facebook.

Женщина написала, что делится отношением властей «не со злостью, а с «невероятной горечью». По ее словам, отношение властей к обычным спортсменам и к паралимпийцам сильно отличается.

Литовченко посетовала, что недавно наткнулась на статью, в которой сказано, что призёрам Олимпийских игр Харьков выплатит по 55 тысяч долларов за бронзовую медаль, а паралимпийцам, взявшим золото, достанутся только 75 тысяч гривен. Но чемпионку удручили не деньги, а отношение чиновников в целом.

«За самые высокие достижения нас наградили самыми ценными подарками, а именно: вручили цветы и Power Bank. Power Bank — это же источник энергии, нам — паралимпийцам — она очень понадобится», — иронизировала спортсменка, а потом рассказала, как на одной из встреч с мэром города Игорем Тереховым слепым спортсменам вручили книгу о городе, написанную обычным шрифтом и билеты в зоопарк.

«Знаете, дискриминации тут вообще „нет“, ведь вывод лишь один напрашивается: Паралимпийцам вообще не нужна поддержка от города и области, ведь они самые „обеспеченные“ граждане нашего города. А что по поводу здоровья, разве у них есть проблемы со здоровьем? Конечно, ответ очевиден, со здоровьем все прекрасно, значит, им не нужна реабилитация после игр, им не нужны на это финансовые средства и прочее… Да и в отдыхе они не нуждаются, ведь вообще „не парятся“ на Паралимпийских Играх… Просто хочется рыдать от такого „прекрасного“ отношения и поддержки города», — резюмировала Литовченко.

Люди в комментариях спортсменку горячо поддержали. Они согласились, что такое разделение, которое продемонстрировали власти Украины, недопустимо, и назвали действия чиновников «позорищем».