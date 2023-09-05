Мир 05 сентября 2023, 11:18 «Слепые кроты». Медведев заявил, что геноцидом на Украине занимался киевский режим Зампред СБ Медведев призвал продолжать СВО до выполнения ее целей РИА «Новости»

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Геноцидом на Украине занималась не Россия, а киевский режим. Он задолго до проведения спецоперации пытался уничтожить народы, проживающие в Донбассе. Поэтому нужно продолжать спецоперацию до полной денацификации, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Он прокомментировал результаты работы международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, которая не увидела в действиях российских военных признаков геноцида. Дмитрий Медведев обвинил киевский режим в военных преступлениях и уничтожении народа, а Запад — в их игнорировании.

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«Если члены этой комиссии действительно хотят найти на Украине геноцид и военные преступления, то стоит прекратить вести себя как слепые кроты. И, как следует протерев свои зенки, просто посмотреть в нужном направлении», — заявил зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев сказал, что если понимать под геноцидом действия, направленные на уничтожение национальной, этнической, религиозной или расовой группы, то Украина в течение восьми лет занималась этим на Украине. Он призвал вести спецоперацию до полного выполнения ее целей и окончательной победы над теми, кто подвергал свой народ истреблению.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ООН привлечь киевский режим к ответственности за геноцид русских. Он заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба нацистских преступников.