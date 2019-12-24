«Слепой, трус или дебил». Блогер раскритиковал Зеленского

Свою критику Шарий опубликовал на личной странице в Facebook.

«Если Зеленский „не видит“ того, что происходит с нападениями одних и тех же уродов на людей — он слепой, трус или дебил. Это просто. Сегодня среди напавших на нашего журналиста прямо под судом был отмазанный генпрокурором Стерненко. После вызова полиции нападавшие не ушли. Потому что знают, что им ничего не будет», — подчеркнул он.

Радикала из Одессы Сергея Стерненко обвиняют в убийстве человека. В настоящее время он находится на свободе.

По словам медиаэксперта, правоохранители и власть упускают уже третье нападение за месяц. Шарий призвал Зеленского покинуть должность президента страны.

«А теперь живо заведите еще одно дело на меня, на Портнова, Лукаш. Покажите сотне утырков и преступников, ради которых предали своих избирателей, что вы сильные. Клоуны трусливые. Жалкие и недальновидные», — добавил он.

Ранее видеозаписи с камер наблюдения пропали из дела об убийстве Павла Шеремета.