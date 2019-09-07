Слепой отец спас сына-инвалида во время урагана «Дориан»

31 августа 49-летний Брент Лоу и его 24-летний сын, страдающий церебральным параличом, скрывались от урагана в своем доме на островах Абако. Вдруг ветер снес крышу, и семье пришлось немедленно покинуть здание.

Появились спутниковые снимки Багам до и после урагана Подробнее

Слепому мужчине пришлось спасать и себя, и сына. Он взвалил парня на плечи и начал пробираться через обломки, ощупывая все руками. Лоу удалось выйти из дома и добраться до ближайшего здания, которое чудом сохранилось. Все это время мужчина тащил сына на себе.

Брент Лоу, его сын и несколько соседей ждали спасателей в уцелевшем здании до понедельника, 2 сентября. Тогда за ними приехал автобус, который отвез их в убежище. Там люди смогли поесть и переночевать. На следующий день их отвезли в столицу страны — город Нассау.

Но на этом беды Брента Лоу не кончились. Уже несколько дней он не может связаться со своей старшей дочерью и не знает, уцелела ли она. Лоу хочет как можно быстрее вернуться в Абако к своим родственникам и знакомым.

Мужчина не знает, чего ему ожидать, ведь в регионе были разрушены 90% зданий. «Теперь раздумываю, где мы будем жить, когда я вернусь домой, что будем делать», — сказал Лоу.

Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова 1 сентября. По последним данным, ураган унес жизни 43 человек. От буйства стихии той или иной степени пострадали порядка 70 тысяч человек, многие остались без крыши над головой. Сейчас проводятся масштабные работы по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий «Дориана».