Слепками челюстей заделали яму на дороге в Запорожье

В Запорожье Украины дорожные рабочие использовали необычный материал для заделывания дорожной ямы. Проезжую часть отремонтировали подписанными слепками челюстей из местной стоматологической клиники.

«На Бабурке (район города Запорожье — ред.) осваивают новый прогрессивный метод ремонта дорог», — подписали видео в в паблике «Это Запорожье» в Instagram.

На каждом слепке маркером написана фамилия пациента. В инстапаблике предложили узнать своих знакомых по зубам.

После публикации видео с оригинальным способом избавиться от дорожной ямы коммунальщики убрали с проезжей части слепки челюстей и неаккуратно заделали выбоину асфальтом. Авторы инстапаблика задались вопросом, что было лучше.

Подписчики в комментариях беспокоятся, что после дождя всплывут зубы. Многие расстроились, что так быстро лишились новой достопримечательности. По их мнению, это было проиведение искусства.

В Астрахани несколько лет назад яму засыпали камнями вперемешку с обломками надгробий и искусственными цветами.