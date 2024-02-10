Мир 10 февраля 2024, 03:33 Слепая ненависть к России лишила поляков здравого мышления — экс-депутат сейма Экс-депутат сейма Корвин-Микке: русофобия лишила поляков здравого мышления РИА «Новости»

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Оголтелая русофобия лишила поляков способности здраво мыслить и адекватно оценивать действия Москвы. Такое заявление сделал экс-депутат сейма и Европарламента Януш Корвин-Микке в материале для газеты Myśl Polska.

«У поляков ненависть к России отнимает способность не только логически мыслить, но и воспринимать очевидные факты», — высказал мнение политик.

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Экс-депутат осудил отношение соотечественников к стремлению президента России Владимира Путина защитить население Крыма от украинского вторжения. Корвин-Микке считает, что у российского лидера не было другого выхода.

«Русские относятся к нам, как к собачке, лающей на слона и по команде США справляющей нужду ему на ноги», — признал Корвин-Микке.

Беседа американского журналиста с российским лидером позволила людям на Западе услышать риторику, отличную от натовской. И это вызвало у них истерику, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.