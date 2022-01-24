Следы жизни древнего человека нашли археологи в пещере в Стамбуле

Археологи из Турции нашли в пещере Ярымбургаз в Стамбуле признаки жизни древнего человека. Предположительно, им уже больше 600 тысяч лет, сообщили на местном телеканале ТRТ 1.

«Новые галереи не были включены в карту пещеры, составленную в 1985–1986 годах. Человеческие следы в пещере датируются 600 000 годом до нашей эры. Нам не удалось найти здесь человеческих останков, однако мы обнаружили орудия труда, которые они изготавливали», — сказал Метин Альбурек, один из исследователей.

Турецкая пещера Ярымбургаз давно привлекает ученых. Первым человеком, который начал ее исследовать, стал австрийский минералог Карл Эдуард Хаммершмидт — он отправился туда в XIX веке. В XX веке работы продолжились — уже спонсируемые Национальным географическим обществом Турции.

Больше всего исследователей заинтересовало то, что пещеру оставили нетронутой, не повредив даже сталактиты и сталагмиты. Особенено известно это место из-за того, что в его верхних стенах высечен храм. Там находили свидетельства древних поселений.