Мир 07 апреля 2023, 16:01 Следы взрывчатки обнаружили на яхте, которую связывают со взрывами на «Северных потоках» NYT: найдены следы взрывчатки на яхте «Андромеда» после ЧП на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Следователи нашли следы взрывчатки на яхте «Андромеда», которую связывают с диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на неназванных официальных лиц Германии.

«Андромеда» сейчас стоит в сухом доке с видом на Балтийское море. <…> Три немецких официальных лица заявили Times, что следователи нашли следы взрывчатки на яхте, а также выявили, что два члена экипажа использовали фальшивые болгарские паспорта», — сказано в материале.

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Немецкий журнал Spiegel написал, что «Андромеда» (модель Bavaria Cruiser 50) в сентябре прошлого года двигалась из немецкого порта Варнемюнде (Росток), а потом ненадолго пришвартовалось у порта Вик. Яхта была приписана к порту Бреге на острове Рюген. Уточнялось, что судно арендовали неизвестные.

Взрывы на «Северных потоках» произошли осенью 2022 года. После этого газопроводы вышли из строя. Расследованием занимаются ФРГ, Дания и Швеция. Шведский прокурор на днях заявил, что за терактами может стоять группа, которая связана с государственными структурами.