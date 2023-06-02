Мир 02 июня 2023, 18:20 Следы пропавших после крушения самолета детей нашли в джунглях Колумбии Al Jazeera: спасатели нашли следы детей, пропавших месяц назад после авиакатастрофы Freepik

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В Колумбии продолжаются поиски четырех детей, пропавших в результате крушения самолета в джунглях. Спустя месяц после авиакатастрофы спасатели нашли свежие детские следы, сообщил телеканал Al Jazeera.

Поисковые отряды наткнулись на след детской ноги в понедельник, 29 мая. Рядом обнаружили остатки диких фруктов с явными следами детских зубов. Сейчас спасатели ищут детей, воспроизводя запись голоса их родителей и зовя по именам. В поисках им помогают военные и общины коренных народов.

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Авиакатастрофа произошла 1 мая. Самолет Cessna 206 летел из Араракуары в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре и рухнул в джунглях из-за сбоя в двигателе. Два взрослых пассажира и пилот погибли. Четверо детей числятся пропавшими без вести. Самой старшей девочке 13 лет, младшей — 11 месяцев. С ними ищут четырехлетнего мальчика и девятилетнюю девочку.

Обломки самолета обнаружили спустя 370 часов после авиакатастрофы. Президент страны Густаво Петро 16 мая в Twitter сообщил, что пропавшие дети найдены, но затем удалил сообщение, поскольку информация не подтвердилась.