Следы динозавров нашли в бомбоубежище в Китае
Ученые из Китая обнаружили отпечатки лап динозавров на стене бомбоубежища «Шарен» в Национальном лесном парке Гэлэшань (провинция Чунцин). Группа доисторических «монстров» оставила их примерно 190 миллионов лет назад. Об этом сообщил Inforeactor.
Специалисты рассказали, что отпечатки похожи на следы гигантских куриных лап. По словам палеонтологов, следы Kayentapus часто встречаются по всему миру, но именно в Азии их сохранилось очень мало. Каждая новая находка важна для палеонтологов, поскольку помогает «заглянуть» в древний мир и исследовать фауну юрской эпохи.