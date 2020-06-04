Следы динозавров нашли в бомбоубежище в Китае

Специалисты рассказали, что отпечатки похожи на следы гигантских куриных лап. По словам палеонтологов, следы Kayentapus часто встречаются по всему миру, но именно в Азии их сохранилось очень мало. Каждая новая находка важна для палеонтологов, поскольку помогает «заглянуть» в древний мир и исследовать фауну юрской эпохи.