Мир 27 ноября 2022, 21:33 Генсек оценил готовность ОДКБ к новым вызовам Генсек ОДКБ Зась: следующим шагом развития ОДКБ станет отражение гибридных атак РИА «Новости»

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Новые формы гибридного воздействия носят не только военный характер. К этой категории также относятся экономические санкции, информационные атаки и политическое давление. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не в полной мере готова к этим новым вызовам. Об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Он пояснил, что изначально ОДКБ создавали как блок для отражения военных угроз безопасности государствам — членам. Но за 20 лет мир сильно изменился. Появились новые угрозы: терроризм, преступность наркотрафик.

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«Об этом идет речь, когда мы говорим про гибридные атаки. Я бы сказал, что нет, не в полной мере сейчас готова ОДКБ к такого рода противодействию», — подчеркнул Зась.

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При этом генеральный секретарь ОДКБ добавил, что сейчас идет объединение систем всех стран, входящих в организацию, что сделает ее готовой к отражению всех новых вызовов.

Встреча лидеров стран ОДКБ прошла в минувшую среду, 23 ноября в Ереване. Главы государств подписали 14 новых решений и провели анализ январских событий в Казахстане.

Участники заседания договорились о создании единой радиационной, химической и биологической защиты, медицинском обеспечении, улучшении связи и создания единой системы реагирования на кризисы.