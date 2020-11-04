Политолог Сергей Марков считает, что Дональд Трамп на втором сроке будет вести себя иначе, чем во время первого. В том числе и потому, что будет готовить преемника. Об этом эксперт рассказал «360».

«Я думаю, что Трамп второго срока будет отличаться от Трампа первого срока», — рассказал политолог.

По его мнению, Трамп будет стараться войти историю. Также политолог выразил мнение, что Трамп будет готовить свою дочь Иванку в качестве следующего президента Америки и делать все для ее победы на будущих выборах.

«Он будет стараться в будущем, чтобы его дочь Иванка Трамп [победила] на следующих президентских выборах», — пояснил он.

Кроме того, Марков предположил, что после этого в стране начнется настоящая гражданская война. Вмешиваться в нее России не стоит никоим образом, уверен он.

Ранее команда демократа Джо Байдена заявила, что республиканец Дональд Трамп хочет лишить американцев их демократических прав. Штаб Байдена считает, что действующий президент США пытается помешать подсчету голосов.

Демократическая партия намерена воспользоваться услугами юристов, если Трамп будет оспаривать итоги выборов в суде. Такое заявление сделали в штабе Джо Байдена.

«Это откровенная попытка лишить американских граждан демократических прав», — считает представитель штаба демократа Джен О’Мэлли Диллон.