Следующие президентские выборы в Белоруссии будут проходить уже в соответствии с новой Конституцией республики. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко.

«Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это Конституция. Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы — по Конституции. Как определимся, так и будет», — привело слова Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии подчеркнул, что в стране уже наступило время придать общественно-политической жизни новый импульс.

Ранее Лукашенко обсудил вопрос создания новой Конституции в Белоруссии с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава Российского государства подчеркнул, что считает такое решение логичным, своевременным и целесообразным. В начале сентября Лукашенко отмечал, что республика уже готова провести реформу Конституции. При этом он не исключил проведения досрочных выборов президента после этого.

Александр Лукашенко 9 августа набрал 80,1% голосов избирателей и победил на президентских выборах. Он оставил далеко позади кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. После этого в Белоруссии начались массовые митинги, напоминает газета «Известия». Граждане стали требовать отставки Лукашенко.