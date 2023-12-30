30 декабря 2023, 22:29
«Следует осудить». ООН прокомментировала массированный удар ВСУ по Белгороду
ООН назвала неприемлемым удар ВСУ по Белгороду
Нападения на гражданскую инфраструктуру неприемлемы, их необходимо немедленно прекратить. Такое заявление сделали в офисе официального представителя генсека ООН, комментируя атаку ВСУ на Белгород, сообщил сайт mk.ru.
«Конечно, их следует осудить», — подчеркнули представители организации.
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Постпредство России при ООН ранее сообщило, что 30 декабря в 16:00 по Нью-Йорку (31 декабря в 00:00 по московскому времени) состоится запрошенное российской стороной заседание Совета Безопасности организации в связи с ударом по Белгороду.
В МИД РФ заверили, что все организаторы и исполнители обстрела Белгорода понесут неотвратимое наказание. К организации теракта в городе причастны американские и британские консультанты — они подстрекают украинские власти к преступлениям, добавили в ведомстве.
Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что за ударом ВСУ по Белгороду стоит Великобритания.
ВСУ
ООН
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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