Мир 30 декабря 2023, 22:29 «Следует осудить». ООН прокомментировала массированный удар ВСУ по Белгороду ООН назвала неприемлемым удар ВСУ по Белгороду Pxhere

Читать 360tv в

Нападения на гражданскую инфраструктуру неприемлемы, их необходимо немедленно прекратить. Такое заявление сделали в офисе официального представителя генсека ООН, комментируя атаку ВСУ на Белгород, сообщил сайт mk.ru.

«Конечно, их следует осудить», — подчеркнули представители организации.

Реклама

Постпредство России при ООН ранее сообщило, что 30 декабря в 16:00 по Нью-Йорку (31 декабря в 00:00 по московскому времени) состоится запрошенное российской стороной заседание Совета Безопасности организации в связи с ударом по Белгороду.

В МИД РФ заверили, что все организаторы и исполнители обстрела Белгорода понесут неотвратимое наказание. К организации теракта в городе причастны американские и британские консультанты — они подстрекают украинские власти к преступлениям, добавили в ведомстве.

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что за ударом ВСУ по Белгороду стоит Великобритания.