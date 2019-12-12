Следствие записало в ОПГ Захарченко 50 человек

Весь ноябрь и начало декабря сотрудники Следственного комитета и ФСБ собирают доказательства по нескольким уголовным делам, которые появились из материалов большого дела Захарченко. Среди них и упоминание вышеуказанного преступного сообщества. Об этой «обнальной площадке» правоохранители узнали после вскрытия ноутбука гражданской супруги бывшего полицейского 2,5 года назад.

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В постановлении о возбуждении дела об ОПС указаны только восемь имен. Это следует из официальной базы столичных судов, отметило издание.

Ключевым свидетелем считается подруга бывшего полковника Людмила Тучкова. Женщина работала на «обнальной площадке», она же — близкий к Захарченко человек из тех, кто мог бы дать на него показания. Сейчас она находится под домашним арестом. Тучкова обвиняется в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Она частично признала свою вину. Следователь ГСУ СК Москвы Александр Королев подтвердил, что Тучкова восемь лет работала в коммерческой организации на должности менеджера по привлечению VIP-клиентов, которые нуждались в услугах по выводу денег «в тень».

В середине декабря 2017 года следственно-оперативная группа обыскала дом Марины Семыниной — гражданской жены Захарченко. Силовики изъяли ноутбук, в котором нашли ее диалог в Skype за 2013 год. Некий пользователь связал Семынину с менеджером по вопросу «транзита» денег. Он же скинул ссылку на сайт и объяснил, как сделать заявку на «транзит» в рублях.

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Выяснилось, что лицевые счета нескольких пользователей портала принадлежат бывшему члену совета директоров «Нового времени» Ивану Станкевичу, его товарищу Дмитрию Моторину и экс-акционеру названного банка Валерию Раздорожному. Прибыль от деятельности портала зачислялась на счета в следующих пропорциях: Станкевич, Моторин и Захарченко имели по 20%, а Раздорожный — 40%.

Организатором и лидером преступного сообщества следователи считают именно Валерия Раздорожного — заслуженного мастера спорта Украины. Он был лично знаком с Захарченко. В 2008 году несколько украинцев, среди них и Раздорожный, основали в Москве банк «Новое время» для обслуживания «Нафтогаза». В 2018-м организация пошла на добровольную ликвидацию, после чего Центробанк аннулировал ее лицензию.

Адвокат Захарченко Валерия Туникова считает надуманными все подозрения в адрес своего подзащитного. Следствие пытается «привязать его к какому-либо денежному эпизоду», чтобы объяснить найденные у родственников Захарченко миллиарды. А этого до сих пор сделать не удалось. Новые эпизоды появляются потому, что бывший полковник был оправдан судом в получении взятки в 800 тысяч долларов от столичного ресторатора.

Захарченко могут вернуть в Москву до 1 марта 2020 года, считает второй адвокат Захарченко Александр Горбатенко.