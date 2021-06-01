Следствие в отношении белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги будет вестись в Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко. Он отметил, что консулов будут допускать к задержанным.

«Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться — встречайтесь. Это международная практика», — сказал Александр Лукашенко на совещании во Дворце независимости.

Лукашенко отметил, что они с Путиным во время переговоров в Сочи обсуждали тему посадки самолета Ryanair в Минске, но уделили ей немного времени.

Ранее суд Минска отказал защите россиянки Сапеги в удовлетворении жалобы на ее задержание.

В Белоруссии 23 мая экстренно сел самолет Ryanair после сообщения о минировании. На борту находились Софья Сапега и Роман Протасевич. После посадки их задержали. Девушка является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», а Протасевич считается основателем Telegram-канала Nexta. Оба канала признаны в Белоруссии экстремистскими.