14 сентября 2023, 21:36
Следственный комитет проверит угрозы спикера ВСУ российским журналистам
ТАСС: СК проверит угрозы ВСУ в адрес российских журналистов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло с угрозами в адрес российских журналистов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По результатам проверки заявлению Сары Эштон-Чирилло будет дана правовая оценка», — заявили в СК.
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Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в следственный комитет и ФСБ в связи с заявлением официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло. В своем заявлении спикер ВСУ анонсировала скорую расправу над «кремлевскими пропагандистами». По словам Эштон-Чирилло, расправа состоится на следующей неделе.
По мнению правозащитника, в этом заявлении отчетливо прослеживаются признаки преступления, описанного статьей 119 Уголовного кодекса России — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». А также признаки подготовки к теракту.
Журналистика
ВСУ
Следственный комитет России
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