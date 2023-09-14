Мир 14 сентября 2023, 21:36 Следственный комитет проверит угрозы спикера ВСУ российским журналистам ТАСС: СК проверит угрозы ВСУ в адрес российских журналистов Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло с угрозами в адрес российских журналистов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По результатам проверки заявлению Сары Эштон-Чирилло будет дана правовая оценка», — заявили в СК.

Реклама

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в следственный комитет и ФСБ в связи с заявлением официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло. В своем заявлении спикер ВСУ анонсировала скорую расправу над «кремлевскими пропагандистами». По словам Эштон-Чирилло, расправа состоится на следующей неделе.

По мнению правозащитника, в этом заявлении отчетливо прослеживаются признаки преступления, описанного статьей 119 Уголовного кодекса России — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». А также признаки подготовки к теракту.