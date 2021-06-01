Следственные действия с участием Сапеги провели в Белоруссии

В Белоруссии провели следственные действия с арестованной в республике россиянкой Софьей Сапегой. Подробности сторона защиты не раскрыла из-за подписки о неразглашении.

Один из адвокатов Сапеги Александр Филанович заявил о прошедших мероприятиях в беседе с РИА «Новости».

«Следственные действия с участием Софьи состоялись», — сказал он.

Юрист пояснил, что подробностей и комментариев по поводу произошедшего не будет «в связи с подпиской о неразглашении».

Накануне Филанович допустил, что после обеда Сапеге предъявят обвинение. Этого не случилось, и следственные действия продолжились во второй половине дня 1 июня.

Рейс авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за информации о минировании. На самолете летел Роман Протасевич, один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta.

Протасевича задержали при проверке документов. В отношении него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Вместе с Протасевичем задержали и Сапегу. Ее подозревают в совершении преступлений в августе–сентябре 2020 года, которые предусмотрены несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Следствие в отношении девушки будут вести в республике.