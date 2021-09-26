В США с рельсов сошел поезд, который курсирует между Сиэтлом и Чикаго. Как сообщили американские СМИ, все произошло в штате Монтана, неподалеку от крупного населенного пункта Хавр.

«Спасатели находятся на месте схода с рельсов поезда компании Amtrak недалеко от Хавра», — говорится в публикации телеканала KXLY в Twitter.

Пока неизвестно, привела ли авария к жертвам и есть ли пострадавшие. По предварительным данным, сход с рельсов поезда спровоцировал ряд ДТП — несколько автомобилей перевернулись. Поезд следовал из штата Вашингтон в Иллинойс. Информации о возможных причинах аварии на данный момент нет. На место происшествия уже выдвинулись спасатели.

Десять дней назад поезд сошел с рельсов в Свердловской области. Никто не пострадал, рельсы после схода трех вагонов остались целыми. Известно, что состав повредил линии электропередачи. По какой причине произошла авария, теперь предстоит выяснить специалистам.