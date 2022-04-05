Следователи выяснят обстоятельства применения мин «Лепесток» украинскими силовиками в Донбассе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил найти украинских националистов, причастных к применению кассетных противопехотных мин «Лепесток» в Донбассе. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Следователи в рамках расследования уголовного дела зафиксируют последствия использования запрещенных боеприпасов, проведет «необходимые экспертизы и иные следственные действия» для установления всех обстоятельств преступлений.

О том, что ВСУ использовали мины «Лепесток» при обстреле Попасной, сообщил СМИ сотрудник Народной милиции ЛНР. По его данным, такие заряды сбрасываются с беспилотников. Также упоминалось о применении противопехотных шрапнельных мин и мин, начиненных металлическими дротиками.

Следственный комитет указал на грубое нарушение Конвенции о запрете противопехотных мин, которую ратифицировала Украина. Согласно положениям конвенции, государства-участники обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины.