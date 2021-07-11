Следователи устанавливают личности напавших на дом белорусского депутата

Следователи устанавливают личности неизвестных, бросивших минувшей ночью бутылки с зажигательной смесью в дом главы Либерально-демократической партии Белоруссии и депутата Палаты представителей Национального собрания Олега Гайдукевича.

В эфире телеканала ОНТ Гайдукевич рассказал, что его дом ночью был закидан коктейлями Молотова, один из которых сгорел полностью, а еще два не сработали. Повезло, что никто не пострадал, отметил депутат.

«Это однозначно связано с моей политической позицией, я неоднократно получал угрозы с августа прошлого года и уже даже к ним привык», — отметил Гайдукевич.

«Сейчас следователи устанавливают личности» злоумышленников, отметил он. Политик выразил уверенность, что «преступление будет раскрыто».

«Вот такую демократию нам готовили для Беларуси в случае успеха государственного переворота. Я буду говорить и отстаивать ту позицию, которую отстаивал всегда», — добавил Гайдукевич.

Гадукевич считает, что на его дом напали из-за его политической позиции. По словам политика, одна из бутылок, которая упала на стоянку, разбилась и загорелась. В момент нападения ни Гайдукевича, ни его родственников не было дома. Рядом с домом стояли машины, видимо, это сбило злоумышленника с толку, предложил он. Гайдукевич добавил, что на шум выбежал его сосед, который увидел нападавшего.