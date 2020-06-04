Следователи из Германии провели масштабные обыски из-за комментариев в соцсетях

В Германии следователи прокуратуры провели масштабные обыски из-за комментариев в соцсетях. Публикации, по данным следствия, разжигали ненависть и оправдывали убийства.

По делу допросили и обыскали 40 подозреваемых, об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генеральную прокуратуру Франкфурта-на-Майне.

Расследование началось еще в сентябре 2019 года. Сотрудники все это время отслеживали посты в сетях и собирали улики. Обыски провели в Баварии и Северном Рейне. В итоге против пяти жителей Германии открыли уголовные дела, людей задержали за подстрекательство к преступлению, оправдание убийства и осквернение памяти погибшего.

Ведомство отмечает, что комментарии были в основном по теме убийства главы правительства Касселя Вальтера Любке.

Политика застрелили год назад на террасе в собственном саду. Подозреваемый в убийстве арестован, ведомство его назвало «крайне правым националистом».

По словам местных властей, после резонансного убийства в Германии стало больше потенциальных экстремистов, которые начали публиковать призывы к насилию в интернете.