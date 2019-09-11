Следов насильственной смерти на теле погибшего в Гюмри военного не обнаружили

В ходе проверки было выяснено, что военнослужащий вызвал скорую помощь после того, как почувствовал себя плохо. В этот момент он находился дома.

Тело российского военного нашли в квартире в Гюмри Подробнее

«Прибывшие на место врачи констатировали смерть военнослужащего, реанимационные мероприятия результатов не дали. Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было. Причины смерти устанавливаются», — сказано в сообщении ведомства.

Точная причина смерти военнослужащего пока не названа. ЮВО совместно с правоохранительными органами Армении проводит проверку.