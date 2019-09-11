  • Следов насильственной смерти на теле погибшего в Гюмри военного не обнаружили

    11 сентября 2019, 18:59

    Нина Петлинова

    Командование Южного военного округа (ЮВО) Армении начало проверку после смерти российского военнослужащего 102-й военной базы в Гюмри. Пресс-служба ведомства сообщила, что следов насильственной смерти не было обнаружено.
    Следов насильственной смерти на теле погибшего в Гюмри военного не обнаружили

    В ходе проверки было выяснено, что военнослужащий вызвал скорую помощь после того, как почувствовал себя плохо. В этот момент он находился дома.

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    «Прибывшие на место врачи констатировали смерть военнослужащего, реанимационные мероприятия результатов не дали. Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было. Причины смерти устанавливаются», — сказано в сообщении ведомства.

    Точная причина смерти военнослужащего пока не названа. ЮВО совместно с правоохранительными органами Армении проводит проверку.