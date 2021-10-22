Следов насилия не нашли на телах российских туристов, погибших в Албании

На телах российских туристов, которые погибли при неизвестных обстоятельствах в сауне в Албании, не обнаружили следов насилия. Об этом написал местный новостной сайт Albanian Daily News. Авторы издания сослались на сообщение местной прокуратуры.

«Ни на одном из тел не было обнаружено телесных повреждений», — заявили правоохранители в отчете.

Для того чтобы понять, что именно произошло с потерпевшими, следователи взяли для лабораторной экспертизы образцы воды из бассейна и образцы хлорки, которой ее дезинфицировали. Также они забрали мобильные телефоны и одежду погибших, чтобы проверить их на наличие каких-либо следов причин случившегося.

Погибшие туристы отдыхали в отеле в албанской деревне Керрет. В их компании было двое мужчин и две женщины, это была семья. Их тела в сауне обнаружил администратор отеля.

Сейчас продолжаются следственные действия, основное предположение, которое выдвинули следователи, — это отравление хлором. Бассейн, в котором плавали туристы, накануне чистили с помощью этого вещества. Точная причина пока не установлена.