Следком вычислил подполковника ВСУ, который обстрелял Донецк
СКР возбудил дело на замкомандира ВСУ за обстрел Петровского района Донецка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после артобстрела Петровского района Донецка 24 апреля. В нападении на мирных жителей обвиняют заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковника Дмитрия Герасименко и других военнослужащих.
Находясь в населенных пунктах Водяное и Первомайское, они открыли прицельный огонь по объектам гражданской инфраструктуры в Донецке. Был ранен 71-летний мужчина, разрушены жилые дома и хозяйственные строения.
В Следкоме отметили, что бойцы ВСУ исполняли заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и нарушали тем самым международные нормы. Уголовное дело возбудили по ч.1 ст. 356 УК РФ за жестокое обращение с мирным населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
Всего с начала эскалации под обстрелами со стороны Украины погиб 81 мирный житель ДНР. Еще 357 человек получили ранения, в том числе 30 детей.