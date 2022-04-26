Следком вычислил подполковника ВСУ, который обстрелял Донецк

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после артобстрела Петровского района Донецка 24 апреля. В нападении на мирных жителей обвиняют заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковника Дмитрия Герасименко и других военнослужащих.

Находясь в населенных пунктах Водяное и Первомайское, они открыли прицельный огонь по объектам гражданской инфраструктуры в Донецке. Был ранен 71-летний мужчина, разрушены жилые дома и хозяйственные строения.

В Следкоме отметили, что бойцы ВСУ исполняли заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и нарушали тем самым международные нормы. Уголовное дело возбудили по ч.1 ст. 356 УК РФ за жестокое обращение с мирным населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

Всего с начала эскалации под обстрелами со стороны Украины погиб 81 мирный житель ДНР. Еще 357 человек получили ранения, в том числе 30 детей.