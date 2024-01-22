Мир 22 января 2024, 15:20 Следком возбудил уголовное дело об убийстве россиянки с дочерью в Бодруме Unsplash

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Следственные органы Главного следственного управления СК России по Москве возбудили уголовное дело об убийстве 40-летней модели и ее 15-летней дочери в Турции. Начались оперативно-разыскные мероприятия, сообщил Следком.

«По уголовному делу проводятся процессуальные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению указанного преступления», — заявила пресс-служба.

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Убийство произошло 29 ноября в Бодруме. На телах россиянок 1981 и 2008 годов рождения обнаружили признаки насильственной смерти. Московский главк возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России «Убийство двух и более лиц».

Завернутые в простыни тела нашли возле дороги недалеко от населенного пункта Ичмелер. Сводный брат погибшей модели заявил «360», что не знал о том, что она жила в Турции. Женщина снималась в рекламе брендовой одежды. По одной из версий, преступление совершил гражданин Литвы, бывший муж Ирины Двизовой. RT сообщил, что в интернете появился сайт предполагаемого убийцы.